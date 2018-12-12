Süper Lig Hakemleri Değerlendirme Semineri yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Süper Lig Hakemleri Değerlendirme Semineri, İstanbul'da yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in ilk 15 haftasında gerçekleşen önemli pozisyonlar, grup çalışmaları ile video yardımcı hakemlik ve oyun kuralları çerçevesinde değerlendirildi.

Grup çalışmalarının ardından MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, pozisyonlar ile ilgili geri bildirimleri hakemlere aktardı.

Ayrıca MHK üyesi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Murat Ilgaz, VAR sistemi ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Seminer, kondisyon çalışmaları ile sona erdi.