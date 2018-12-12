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Koeman: "Sahaya kazanmak için çıkacağız"
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KOEMAN: "SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Koeman: "Sahaya kazanmak için çıkacağız"

UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman ve Slovak defans oyuncusu Martin Skrtel basın toplantısı düzenledi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman ve Slovak defans oyuncusu Martin Skrtel basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, ''Kadromuzda 8 tane 21 yaş altı oyuncumuz var. Böyle bir kadromuz var elimizde. Birazdan antrenmana çıkacağız. Antrenmandan sonra oyuncularıma 11'i duyuracağım. Elimizdeki en güçlü 11 ile sahaya çıkacağız. Turu geçmiş olsak da futbol oynamaya çalışacağız ve kazanmak
için buradayız. Devre arası tatiline kadar olan programımızı biliyoruz. Fenerbahçe için böyle maçlar özgüven açısından önemli.'' sözlerini kullandı.

Kazanmak için oynayacaklarını belirten Hollandalı teknik adam, "Roman her maç oynadı ve bu yüzden dinleniyor. Mehmet Topal'ı sakatlığının tam anlamıyla iyileşmesini beklediğimiz için İstanbul'da bıraktık. Ligi de düşünmek zorundayız. Buraya gelen 8 tane U21 takımından futbolcumuz var. Ben korkmuyorum ve sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi.

Hollandalı teknik adamın basın toplantısı sadece 3 dakika sürdü.

Skrtel: Sabırsızlanıyorum

Slovak futbolcu Martin Skrtel ise Slovakya'da oynanacak maç hakkında, ''Maç için sabırsızlanıyorum. Kariyerimde ilk kez Slovak bir takıma karşı oynayacağım. Milli maçlar dışında ilk kez Slovakya'da olacağım. Benim için heyecan verici.'' diye konuştu.
 

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