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Cengiz'in golü Roma'ya yetmedi
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CENGİZ'İN GOLÜ ROMA'YA YETMEDİ

Cengiz'in golü Roma'ya yetmedi

Son 3 yılın şampiyonu Real Madrid'in lider, milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'nın ise ikinci olarak son 16 turuna yükselmeyi garantilediği grubun son karşılaşmaları yapıldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6. hafta maçları sona erdi.

Son 3 yılın şampiyonu Real Madrid'in lider, milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'nın ise ikinci olarak son 16 turuna yükselmeyi garantilediği grubun son karşılaşmaları yapıldı.

Viktoria Plzen, konuk ettiği Roma'yı Kovarik'in 62 ve Chory'nin 72. dakikalardaki golleriyle 2-1 yendi. Roma'nın golünü, 90 dakika sahada kalan Cengiz attı. Cengiz, 68. dakikada sağ kanattan ceza yayına çıkarılan topa yaptığı gelişine vuruşla kaleciyi avladı.

CSKA Moskova ise deplasmanda Real Madrid'i Chalov, Schennikov ve Sigurdsson'un kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla 7'şer puana ulaşan ekiplerden Viktoria Plzen, ikili averajla CSKA Moskova'yı geçerek UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya) - Roma (İtalya): 2-1

Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 0-3
 

Takımlar Av   P
Real Madrid 6 4 0 2 12 5 7 12
Roma 6 3 0 3 11 8 3 9
Viktoria Plzen 6 2 1 3 7 16 -9 7
CSKA Moskova 6 2 1 3 8 9 -1 7
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