Türk Telekom, İtalyan rakibini devirdi!

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Dolomiti Energia oldu. Gomes ve Hogue ile sayılar bulan konuk takım, 3. dakika içinde 7-0'lık üstünlüğü yakaladı. Hücumda istediği performansı sergileyemeyen Türk Telekom, savunmada da Gomes'i durdurmakta zorlanınca, İtalyan ekibi 5. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 2-12. Stimac, Landesberg ve Ender Arslan'ın basketleriyle toparlanan ve 9-2'lik seri bulan Türk temsilcisi, 7. dakikada skoru 11-14'e getirdi. Periyot, 22-19 Dolomiti Energia lehine tamamlandı.
Karşılıklı basketlerle girilen 2. çeyreğin ilk bölümünde Türk Telekom, Landesberg ve Gabriel'in 3 sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketlerle etkili oldu ve 14. dakikada 33-32'lik skorla öne geçti. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği bu dakikalarda Türk Telekom, üst üste top kayıpları yaparken, serbest atış çizgisinden sayılar bulan Dolomiti Energia, soyunma odasına 45-42 önde gitti.
Türk Telekom, 3. periyoda hücumda etkili başladı. Gabriel ile art arda 5 sayı üreten Türk ekibi, Redding'in de skora katkı vermesiyle kontrolü eline geçirdi ve 22. dakikada 49-47'lik skorla bir kez daha öne geçti. Üst üste hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Gomes ile etkili olan Dolomiti Energia, 27. dakikada skor üstünlüğünü yeniden eline geçirdi: 58-59. Çeyrek, 61-61 eşitlikle sona erdi.
Final periyodunun ilk bölümünde Landesberg ve Kaya Peker'in basketleriyle 6-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, 32. dakikada 6 sayılık farka ulaştı: 67-61. Bu dakikadan sonra hücumda daha istekli bir oyun sergileyen İtalyan ekibi, Marble ve Pascolo'nun sayılarıyla farkı kapattı ve 34. dakikada skora denge (70-70) getirdi. Boyalı alandan Stimac, dış atışlardan da Landesberg ve Gabriel ile basketler bulan Türk Telekom, son 2 dakikasına 77-74 önde girdiği karşılaşmadan 84-77 galip ayrıldı.
TÜRK TELEKOM: 84 - DOLOMİTİ ENERGİA: 77
Salon: Ankara
Hakemler: Piotr Pastusiak (Polonya), Rain Peerandi (Estonya), Clemens Fritz (Almanya)
Türk Telekom: Landesberg 24, Yunus Sonsırma 3, Gabriel 13, Campbell 3, Stimac 20, Redding 9, Ender Arslan 5, Metin Türen, Kaya Peker 7
Dolomiti Energia: Marble 18, Pascolo 18, Craft 5, Gomes 16, Hogue 11, Mezzanotte, Forray 4, Mian 3, Lechthaler 2
1. Periyot: 19-22
Devre: 42-45
3. Periyot: 61-61
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