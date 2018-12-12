Ankaragücü'nün Türk futboluna yeni armağanı: Altay Bayındır

Uzun yıllardır alt yapıdan çıkardığı oyuncuları Türk futboluna armağan eden Ankaragücü, yeni yıldız adayı olan 20 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır’ı da piyasaya çıkardı.

5 sene önce bir proje transferi olarak Ankaragücü’nün altyapısına kazandırılan Altay Bayındır; genç takım hocalarının, “Geleceğinin en önemli kalecileri arasında yer alacak” söylemlerini yerde bırakmayarak üst düzey çalışmalarının meyvesini aldı ve Süper Lig’de de forma şansı buldu.

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli kalecileri Johannes Hopf ve Korcan Çelikay’dan kaleyi devir alan yetenekli kaleci, İsmail Kartal’ın Süper Lig’de görev verdiği Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir maçlarında iyi bir performans göstererek formayı kaptığı mesajını verdi.

Ankaragücü’nün yıldız adayı kalecisi Altay Bayındır, özellikle Medipol Başakşehir karşılaşmasında gösterdiği olumlu performansla, takımın en iyi oyuncuları arasında yer alarak taraftarlarını mutlu etti.

Bu başarılı oyunla, Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcılarının gözüne giren Altay Bayındır’ın bir aksilik olmazsa geri kalan Süper Lig maçlarında da kaleyi koruyacağı öğrenildi.

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1.95 boyundaki yetenekli kaleci, Ankaragücü’ndeki ilk resmi maçına 2015-16 sezonunda çıkmıştı. O dönem TFF 2. Lig’de mücadele eden Başkent ekibinin, Amedspor ile oynadığı karşılaşmada kaleyi ilk kez koruyan genç oyuncu Altay, performansının üzerine ekleyerek takımının Süper Lig’e çıkma serüveninde kadroda yer aldı ve bu başarıya katkıda bulundu.

Türkiye U20 ve U21 kadrosunda da yer alan Altay Bayındır, Ankaragücü ile lig maçlarında toplamda 13 kez forma giyerek 1125 dakika süre aldı. A Milli takım kurmaylarının da uzun süredir takibinde olan yetenekli ismin, Süper Lig’de forma şansı bulmaya devam ettiği takdirde A Milli takımın aday kadrosuna davet edilme ihtimalinin yükseleceği belirtiliyor.