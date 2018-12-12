Gençlerbirliği'nin istikrar abidesi: Luccas Claro

Spor Toto 1. Lig’de lider durumda bulunan Gençlerbirliği’nin Brezilyalı stoperi Luccas Claro, bu sezon oynadığı futbolla göz dolduruyor.
Firesiz 15 maç
Teknik Direktörü Erkan Sözeri’nin en çok güvendiği oyuncularından biri olan 27 yaşındaki Brezilyalı, bu sezon 15 lig maçında da 90 dakika süre alarak takımının en istikrarlı oyuncusu konumuna geldi.
Bu sezon 1350 dakika süren başarılı stoper oyuncusu Claro’nun en yakın takipçileri, 1306 dakika sahada kalan sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz ve 1302 dakika süre alan orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan oldu.
Denizli'deki o müdahale
Başkent ekibinin ligde en az gol yiyen takım olmasında gösterdiği üst düzey performans ile ciddi bir rolü olan Luccas Claro’nun, özellikle son oynanan ve 0-0 biten Denizlispor karşılaşmasında rakip oyuncu Burak Çalık’ın kaleci Hakan Arıkan’ı geçmesinin ardından kaleye yaptığı vuruşu büyük bir soğukkanlılıkla ayağı ile çıkarması, Gençlerbirliği'nin sıralamadaki en yakın rakibinden 1 puanı almasındaki en önemli etkenlerden biri oldu.
1,5 yılda 53 maçta oynadı!
2016-17 sezonunun devre arasında Brezilya’nın Coritiba takımından transfer edilen tecrübeli defans oyuncusu, geçen 1,5 senelik sürede takımı ile ligde 53 maça çıkıp 1 gol attı.
Sergilemiş olduğu başarılı oyunla Spor Toto 1. Lig’in en iyi defans oyuncuları arasında yer alan Brezilyalı stoperin, birçok takımın yakın takibine girdiği öğrenildi.
Gençlerbirliği yöneticilerinin de sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu ile elini sıkı tutup sambacı futbolcunun mukavelesini uzatmak için çalışmalara başladığı bildirildi.
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