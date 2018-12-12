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Aybaba: "Çok kötü bir lig yaşıyoruz"
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AYBABA: "ÇOK KÖTÜ BİR LİG YAŞIYORUZ"

Aybaba: "Çok kötü bir lig yaşıyoruz"

3 Mart Eğitim Kurumlarında öğrencilerle söyleşide bir araya gelen Aybaba, Bursa'nın güzel bir futbol kenti olduğunu ifade etti.

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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Çok kötü bir lig yaşıyoruz. En pahalı kadroları olan takımlar krizde. Ligde her şey olabilir. Hiç ummadığınız takım şampiyon olabilir, hiç ummadığınız takım da küme düşebilir. O nedenle zor bir lig. Kimin kimi yeneceği belli değil." dedi.

3 Mart Eğitim Kurumlarında öğrencilerle söyleşide bir araya gelen Aybaba, Bursa'nın güzel bir futbol kenti olduğunu ifade etti.

Bursaspor'u yeniden ayağa kaldırmak için takımın başına geçtiğini ve güzel bir ekip oluşturduğunu belirten Aybaba, "Önemli olan planlı, programlı hareket etmek. Biz bu program doğrultusunda Bursaspor'u geleceğe hazırlıyoruz." diye konuştu.

Aybaba, genç bir kadroya sahip olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıllarda Bursaspor'da iyi bir kadro oluşturmuştuk. Bizden bir sezon sonra Ertuğrul kardeşim geldi ve takım şampiyon oldu. Biz yine iyi bir takım oluşturacağız ve bu kez inşallah Bursaspor'u biz şampiyon yapacağız. Transfer çalışmalarımız var, eksik yerlere oyuncu olacağız."

- "Kimin kimi yeneceği belli değil"

Bir öğrencinin "Süper Lig'deki son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Aybaba, şunları kaydetti:

"Çok kötü bir lig yaşıyoruz. En pahalı kadroları olan takımlar krizde. Ligde her şey olabilir. Hiç ummadığınız takım şampiyon olabilir, hiç ummadığınız takım da küme düşebilir. O nedenle zor bir lig. Kimin kimi yeneceği belli değil. Her hafta ayrı bir hesap yapıyoruz. Keşke kadrolar çok daha kaliteli olsa da şampiyonluğa oynayan 10 takım yarışsa ve futbolun keyfini hep birlikte tatsak."

Aybaba, Fenerbahçe'nin ligdeki durumuna da değinerek, "Fenerbahçe ülkemizin en önemli takımlarından biri. Böyle bir kriz yaşamasını istemeyiz. Futbol ekonomisi de çok önemli. Bu ekonomideki en önemli rollerden biri de Ali Koç olacak diye düşünüyorum. Birtakım sıkıntılar yaşanabilir. Ben Fenerbahçe'nin de Ali Koç'un da başarısız olmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, okul müdürü Ayla Okumuş, teknik direktör Samet Aybaba'ya plaket takdim etti.

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