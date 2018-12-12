Wilder ve Fury rövanş hazırlığında

Deontay Wilder ile Tyson Fury arasında 2 Aralık sabahı yapılan ve beraberlik ile sonuçlanan ağır sıklet unvan maçı tekrarlanacak.

Wilder tarafından iki kez yere düşürülmesine rağmen ayağa kalkan ve maçtan sonra hakemlerin adil davranmadığını, maçı ve kemeri kazanması gereken kişinin kendisi olduğunu belirten Fury, her fırsatta yeniden maç yapmak istediğini belirtiyordu.

WBC yönetiminin onaylaması ile rövanşı yapılacak maçın tarihi için 2019 Mayıs ayının ön plana çıktığı iddia edildi.