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Wilder ve Fury rövanş hazırlığında
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WİLDER VE FURY RÖVANŞ HAZIRLIĞINDA

Wilder ve Fury rövanş hazırlığında

İngiliz basınında yer alan haberlere göre WBC yönetimi Deontay Wilder ve Tyson Fury arasında rövanş yapılmasına karar verdi.

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Deontay Wilder ile Tyson Fury arasında 2 Aralık sabahı yapılan ve beraberlik ile sonuçlanan ağır sıklet unvan maçı tekrarlanacak. 

Wilder tarafından iki kez yere düşürülmesine rağmen ayağa kalkan ve maçtan sonra hakemlerin adil davranmadığını, maçı ve kemeri kazanması gereken kişinin kendisi olduğunu belirten Fury, her fırsatta yeniden maç yapmak istediğini belirtiyordu.

WBC yönetiminin onaylaması ile rövanşı yapılacak maçın tarihi için 2019 Mayıs ayının ön plana çıktığı iddia edildi.

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