﻿
Milli judocuların bu yılki son durağı Çin
﻿
Site İçi Arama
﻿

MİLLİ JUDOCULARIN BU YILKİ SON DURAĞI ÇİN

Milli judocuların bu yılki son durağı Çin

Judoda yılın uluslararası son organizasyonu Çin'de gerçekleştirilecek.

166 Okunma

Judoda yılın uluslararası son organizasyonu Çin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Guangzhou Masters 2018'de üç milli sporcu tamamiye çıkacak.

Olimpiyatlara katılım puanı veren organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Kayra Sayit ( 78 kilo), erkeklerde ise Bilal Çiloğlu (73 kilo) ve Vedat Albayrak (81 kilo) temsil edecek.

ETİKETLER
Ankaragücü, Anadolu Sigorta ile iş birliği yaptı!
Türk Telekom'un rakibi Dolomiti Energia
7
İsmail Kartal: "Başakşehir'in de bizim de pozisyonumuz yoktu"
Başakşehir farkı 7'ye çıkardı
9
Ankaragücü, 4 haftadır galibiyeti unuttu!
İddaa ihalesi iptal edildi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿