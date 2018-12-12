Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, müsabaka için belirlenen bilet fiyatlarının 125 ile bin lira aralığında olduğu aktarıldı.
Trabzonspor maçının kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 335 lira
Kategori 2: 305 lira
Kategori 3: 275 lira
Kategori 4: 245 lira
Kategori 5: 215 lira
Kategori 6: 185 lira
Kategori 7: 135 lira
Kategori 8: 125 lira
VIP: 800 lira
1903 A-E Blok: 800 lira
1903 B-D Blok: 850 lira
1903 C Blok: Bin lira
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