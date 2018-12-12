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Fenerbahçe'ye potada İtalyan konuk
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FENERBAHÇE'YE POTADA İTALYAN KONUK

Fenerbahçe'ye potada İtalyan konuk

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. haftasında 13 Aralık Perşembe günü İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile sahasında karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. haftasında 13 Aralık Perşembe günü İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 21.30'da başlayacak.

Şu ana kadar sadece bir kez mağlup olan ve 10 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, ligde lider durumda bulunuyor.

AX Armani Exchange Olimpia Milan ise altı galibiyet ve beş mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

THY Avrupa Ligi'ndeki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'e karşı alan Fenerbahçe, üst üste 7 karşılaşmayı kazandı.

Avrupa Ligi'nde İtalyan temsilcisiyle yaptığı 12 maçın 9'unda galip gelen sarı-lacivertlilerin, son 8 maçta rakibine karşı yenilgisi bulunmuyor.

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