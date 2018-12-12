Özbek okçular Samsun'da kamp yapıyor

Özbekistan Klasik Yay Okçuluk Milli Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Samsun'da sürdürüyor.
İlkadım Okçuluk Salonu'nda 3'ü kadın 6 milli sporcunun 1 Aralık'ta başladıkları kamp, 27 Aralık'a kadar devam edecek.
Teknik sorumlu Vladimer Lekveishvili, kamp yapma fırsatı verdikleri için Türkiye Okçuluk Federasyonuna teşekkür etti.
Güzel bir tesiste kamp yaptıklarını belirten Lekveishvili, "Türkiye Okçuluk Federasyonu'na teşekkür ediyorum, böyle güzel tesiste bizlere kamp yapma fırsatı verdiler. Cuma günü başlayacak 2018 Salon Okçuluk Federasyon Kupası'na misafir takım olarak katılacağız. Bizim için güzel bir kamp oldu." diye konuştu.
Gürcistan'da gelecek ay bir turnuvaya katılacaklarına işaret eden Lekveishvili, Haziran ayında Hollanda'da düzenlenecek 2019 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.
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