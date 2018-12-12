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Devler Ligi'nde günün programı
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DEVLER LİGİ'NDE GÜNÜN PROGRAMI

Devler Ligi'nde günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçlarının heyecanı sürüyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 6. hafta karşılaşmaları, bugün oynanacak 8 karşılaşma ile sona erecek. 

İşte günün programı

12 Aralık Çarşamba:

20.55 Viktoria Plzen (Çekya) - Roma (İtalya)

20.55 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Benfica (Portekiz) - AEK (Yunanistan)

23.00 Ajax (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Olympique Lyon (Fransa)

23.00 Valencia (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

23.00 Young Boys (İsviçre) - Juventus (İtalya) 

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