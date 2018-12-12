Guardiola'dan Sterling'e destek

Manchester City Teknik direktörü Pep Guardiola, Raheem Sterling’e destek verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ırkçılıkla mücadele eden futbolcusunun, çok güçlü bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

Chelsea - Manchester City karşılaşmasında rakip taraftarların ırkçı saldırısına maruz kalan Raheem Sterling'e destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 24 yaşındaki yıldızın bu tarz şeylerle mücadele edebilecek güçte olduğunu söyledi.

İngiliz futbolcunun sosyal medya hesabını daha az kullanması gerektiğini belirten 47 yaşındaki teknik adam, ''O inanılmaz bir insan. Ten renginden dolayı ırkçılığa uğruyor, ama bunların üstesinden gelecektir'' dedi.

Leroy Sane de takım arkadaşı Raheem Sterling'e destek verenler arasındaydı.

Takım olarak Sterling'in yanında olduklarına değinen Alman futbolcu, ''Bu saldırıların olması çok saçma. Sterling, bu tarz şeylerle futbola küsecek biri değil'' dedi.