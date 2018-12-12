BOTAŞ'ın konuğu Beroe

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden BOTAŞ, E Grubu'ndaki 6. ve son maçında 13 Aralık Perşembe günü Bulgaristan'ın Beroe takımını konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Grupta 6. hafta maçları öncesinde 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 8 puanı bulunan BOTAŞ ikinci sırada yer alırken, 2 galibiyet ve 3 yenilgisi olan Beroe ise 7 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

İki takım arasında Bulgaristan'da oynanan ilk maç, BOTAŞ'ın 98-51 üstünlüğüyle sona ermişti.

Dörder takımın 10 ayrı grupta mücadele ettiği FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarını ilk iki sırada bitirenlerle, en iyi 4 üçüncü üst tura yükselecek.