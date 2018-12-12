OGM Ormanspor, Romanya deplasmanında

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında OGM Ormanspor, 13 Aralık Perşembe günü deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi takımıyla karşılaşacak.
Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
Grupta geride kalan 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan OGM Ormanspor 8 puanla ikinci sırada yer alırken, ACS Sepsi ise 1 galibiyet ve 4 yenilgi sonucu 6 puanla dördüncü ve son sırada bulunuyor.
İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma, 76-68 OGM Ormanspor üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Dörder takımın 10 ayrı grupta mücadele ettiği FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarını ilk iki sırada bitirenlerle, en iyi 4 üçüncü üst tura yükselecek.
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