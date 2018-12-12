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Beşiktaş, Malmö'yü ağırlayacak
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BEŞİKTAŞ, MALMÖ'YÜ AĞIRLAYACAK

Beşiktaş, Malmö'yü ağırlayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında İsveç'in Malmö ekibi ile karşılaşacak.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında İsveç'in Malmö ekibi ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta yarın saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Luca Banti yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti. Siyah-beyazlılar üçüncü maçında iç sahada Genk'e 4-2 kaybederken, deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş, 5. hafta mücadelesinde ise 2-0 geriye düştüğü maçta Norveç ekibi Sarpsborg'u dış sahada 3-2 mağlup etmişti.

Grupta 7 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlılar, yarın Malmö karşısında alacakları beraberlik ve galibiyetle gruptan çıkma başarısı gösterecek. 

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