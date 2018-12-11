Elazığspor kayyuma gidiyor

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Elazığspor'un olağan genel kurul toplantısında, yaşanan gerginlikler nedeniyle seçim yapılamadı.
Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongre, 87 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda kulübün mali ve idari faaliyetleri ibra edilirken, seçim öncesi gerginlik yaşandı.
Kulüp başkanlığı için tek aday olan Necati Erdem, konuşmalar esnasında meydana gelen tartışma sonrası, kendisini destekleyen delegelerle birlikte salonu terk etti. Erdem, adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Zaman zaman gerilimin arttığı genel kurulda, tartışmaların büyümemesi için emniyet güçleri müdahalede bulunmak zorunda kaldı.
Necati Erdem'in başkanlık yarışından çekilmesinin ardından genel kurul divan başkanı Galip Belhan, başka adayın çıkmaması üzerine kongreyi sonlandırdı.
Galip Belhan yaptığı açıklamada, "Aday olmadığı için eski yönetim görevi yürütmek zorunda. Yönetim kurulunun, belli bir süre içerisinde ilgili mahkemeye müracaat ederek, kayyum talebinde bulunması gerekiyor." şeklinde konuştu.
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