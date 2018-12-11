﻿
Yaya Toure ile yollar ayrıldı
﻿
Site İçi Arama
﻿

YAYA TOURE İLE YOLLAR AYRILDI

Yaya Toure ile yollar ayrıldı

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos'ta, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure'nin sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

431 Okunma

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos'ta, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure'nin sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, serbest oyuncu statüsündeki Toure'yi eylül ayında kadrosuna katan Olympiakos'un yönetimi, 35 yaşındaki futbolcuyla anlaşarak sözleşmesinin feshedilmesini kararlaştırdı.

Fildişi Sahili Milli Takımı formasını 97 kez giyen Toure'nin, 2005-06 sezonunda da oynadığı Olympiakos'taki ikinci dönemi yalnızca 5 maç sürdü.

Toure, daha önce Monaco, Barcelona, Manchester City gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymişti.

ETİKETLER
Türk Telekom'un rakibi Dolomiti Energia
4
İsmail Kartal: "Başakşehir'in de bizim de pozisyonumuz yoktu"
Başakşehir farkı 7'ye çıkardı
9
Ankaragücü, 4 haftadır galibiyeti unuttu!
İddaa ihalesi iptal edildi
PFDK'dan 13 futbolcuya ihtar
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿