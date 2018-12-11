Yaya Toure ile yollar ayrıldı

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos'ta, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure'nin sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, serbest oyuncu statüsündeki Toure'yi eylül ayında kadrosuna katan Olympiakos'un yönetimi, 35 yaşındaki futbolcuyla anlaşarak sözleşmesinin feshedilmesini kararlaştırdı.
Fildişi Sahili Milli Takımı formasını 97 kez giyen Toure'nin, 2005-06 sezonunda da oynadığı Olympiakos'taki ikinci dönemi yalnızca 5 maç sürdü.
Toure, daha önce Monaco, Barcelona, Manchester City gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymişti.
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