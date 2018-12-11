Trnava maçı hazırlıkları Koeman yönetiminde başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 6. hafta maçında 13 Aralık Perşembe günü Slovakya ekibi Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde bir günlük iznin ardından yapılan antrenmanda, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor maçında forma giyen isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda gerçekleşen çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, 12 Aralık Çarşamba sabahı Slovakya'ya gidecek ve maçın hazırlıklarını burada yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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