Efeler Ligi'nde 10. hafta maçlarının programı

Voleybol Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları 12 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Ligde tamamı çarşamba günü oynanacak 10. hafta maçlarının programı şöyle:
14.00 Arhavi Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor (Arhavi)
17.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş (Hidayet Türkoğlu)
17.30 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Ali Yücel)
18.00 Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)
18.00 Arkas Spor-Maliye Piyango (İzmir Atatürk Vestel Venus)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Burhan Felek)
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