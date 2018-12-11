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Efeler Ligi'nde 10. hafta maçlarının programı
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EFELER LİGİ'NDE 10. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI

Efeler Ligi'nde 10. hafta maçlarının programı

Voleybol Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları 12 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

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Voleybol Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları 12 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Ligde tamamı çarşamba günü oynanacak 10. hafta maçlarının programı şöyle:

14.00 Arhavi Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor (Arhavi)

17.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş (Hidayet Türkoğlu)

17.30 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Ali Yücel)

18.00 Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)

18.00 Arkas Spor-Maliye Piyango (İzmir Atatürk Vestel Venus)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Burhan Felek)

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