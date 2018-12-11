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Fenerbahçe'de 3 yıllık imza
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FENERBAHÇE'DE 3 YILLIK İMZA

Fenerbahçe'de 3 yıllık imza

Fenerbahçe, 17 yaşındaki altyapı oyuncusu Cenk Alptekin ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe, 17 yaşındaki altyapı oyuncusu Cenk Alptekin ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2001 doğumlu Cenk Alptekin'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile oyuncunun ailesi yer aldı."

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