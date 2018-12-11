Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ihtarname gönderdi

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmemesinin ardından tek taraflı sözleşme fesih talebi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.
Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle TFF aracılığıyla bordo-mavili kulübe ihtarname gönderdi.
Bordo-mavili kulüp, noter aracılığıyla TFF'ye gönderilen ihtar yazısı üzerine 30 gün içerisinde ödeme yapmaması halinde iki oyuncu da "tek taraflı sözleşme fesih" haklarını kullanabilecekler.
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