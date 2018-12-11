Türk Telekom'un rakibi Dolomiti Energia

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 9. hafta maçında yarın sahasında İtalya'nın Dolomiti Energia takımıyla karşı karşıya gelecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maç, Türk Telekom'un 81-77 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
9. hafta mücadelesi öncesinde her iki takımın da 3 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunuyor. Türk Telekom, averajla dördüncü, Dolomiti Energia ise beşinci sırada yer alıyor.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.