﻿
Türk Telekom'un rakibi Dolomiti Energia
﻿
Site İçi Arama
﻿

TÜRK TELEKOM'UN RAKİBİ DOLOMİTİ ENERGİA

Türk Telekom'un rakibi Dolomiti Energia

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 9. hafta maçında yarın sahasında İtalya'nın Dolomiti Energia takımıyla karşı karşıya gelecek.

277 Okunma

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 9. hafta maçında yarın sahasında İtalya'nın Dolomiti Energia takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maç, Türk Telekom'un 81-77 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

9. hafta mücadelesi öncesinde her iki takımın da 3 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunuyor. Türk Telekom, averajla dördüncü, Dolomiti Energia ise beşinci sırada yer alıyor.

ETİKETLER
3
İsmail Kartal: "Başakşehir'in de bizim de pozisyonumuz yoktu"
Başakşehir farkı 7'ye çıkardı
9
Ankaragücü, 4 haftadır galibiyeti unuttu!
İddaa ihalesi iptal edildi
PFDK'dan 13 futbolcuya ihtar
Ankara Hentbol İhtisas, Türkiye Kupası'ndan çekildi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿