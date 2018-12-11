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Ali Koç ile Ersun Yanal zirvesi
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ALİ KOÇ İLE ERSUN YANAL ZİRVESİ

Ali Koç ile Ersun Yanal zirvesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yöneticiler, teknik direktör Ersun Yanal zirvesi gerçekleşti.

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DHA'nın haberine göre; Phillip Cocu'nun görevden ayrılmasının ardından Erwin Koeman'ı geçici olarak takımın başına getiren ancak kötü gidişatı engelleyemeyen Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktörlük görevine getirmek istediği Ersun Yanal ile sözleşme detaylarını görüştü.

Sarı lacivertli taraftarların ısrarla takımın başında görmek istediği Ersun Yanal'ın İstanbul'da olduğu ve akşam saatlerinde başkan Ali Koç ve yöneticilerle bir yalıda görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ı getirmeyi planlarken, bunun yanı sıra idari menajerlik görevini de Volkan Ballı'ya emanet etmek istiyor.

Sportif direktör Damien Comolli'nin görevine devam etmesi konusunda fikir birliğine varılırken, Fransız futbol adamının ara transfer döneminde hem satılması gereken futbolculara kulüp arayacağı, hem de Ersun Yanal'ın istediği futbolcuları Fenerbahçe'ye kazandırmak için çaba göstereceği kaydedildi.

Öte yandan Ersun Yanal ile yapılacak anlaşmanın 1.5 yıllık olması bekleniyor.

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