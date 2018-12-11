Ersun Yanal, Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkanvekili Semih Özsoy, teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya geldi.

Phillip Cocu'nun görevden ayrılmasının ardından Erwin Koeman'ı geçici olarak takımın başına getiren ancak kötü gidişatı engelleyemeyen Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktörlük görevine getirmek istediği Ersun Yanal ile sözleşme detaylarını görüştü.

Saatler süren görüşmede taraflar arasındaki pürüzler giderildi. Anlaşmanın 1,5 yıl olması beklenirken başarı halinde ekstra süre opsiyonu da sözleşmede yer alabilir.

Görüşmenin bir diğer önemli başlığının da sportif direktör Comolli olduğu öğrenildi. Samandıra’da geniş yetkiler isteyen Ersun Yanal aynı zamanda teknik ekibi de büyük oranda değiştirebilecek.Comolli’nin yetkilerinin ise sınırlandırılması bekleniyor.

Yönetim bir yandan Cocu’nun sözleşmesinin feshini de uygun şartlarda sonlandırmak için son sürat çalışmalarını sürdürüyor.

Hollandalı çalıştırıcının avukatlarıyla yasal sürecin sona ermesinin ardından Ersun Yanal’ın resmen açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, idari menajerlik görevini de Volkan Ballı'ya emanet etmek istiyor.

Sportif direktör Damien Comolli'nin görevine devam etmesi konusunda fikir birliğine varılırken, Fransız futbol adamının ara transfer döneminde hem satılması gereken futbolculara kulüp arayacağı, hem de Ersun Yanal'ın istediği futbolcuları Fenerbahçe'ye kazandırmak için çaba göstereceği kaydedildi.