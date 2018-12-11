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İsmail Kartal: "Başakşehir'in de bizim de pozisyonumuz yoktu"
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İSMAİL KARTAL: "BAŞAKŞEHİR'İN DE BİZİM DE POZİSYONUMUZ YOKTU"

İsmail Kartal: "Başakşehir'in de bizim de pozisyonumuz yoktu"

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçı sonrası, "Net gol pozisyonlarımız yoktu" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, erken ve şanssız bir gol yediklerini söyledi.

İsmail Kartal, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, sakat ve cezalı oyuncularından yoksun olarak mücadele etmek durumunda kaldıklarını aktardı.

Medipol Başakşehir'in uzun yıllardır birlikte oynayan, ligin en çok pas yapan takımı olduğunu vurgulayan Kartal, "Bunu düşünerek, hafta içinden bugüne kadar yaptığımız analizlerle, oyuncularımızla birlikte maça en iyi şekilde hazırlandık." dedi.

Kartal, eksik oyuncuları olmasına rağmen maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadıklarını kaydetti.

"Rakibimizin merkezdeki pas trafiğini ve pas bağlantılarını keserek, çok fazla net pozisyon yaratmalarına izin vermedik. Erken ve şanssız bir gol yedik. Yalçın'ın kafasına çarpıp, gol oldu. Onun haricinde rakibe net pozisyonlar vermedik. Son 15-20 dakika yaptığımız hamlelerle bir gol atıp, maçı çevirip, en azından 1 puan alabilirmiyiz diye planlamıştık. Maalesef bunu başaramadık. Bugün organize ataklar geliştiremedik. Onun haricinde takımım verdiğim görevi layığıyla yerine getirdi."

Atılan gol dışında Medipol Başakşehir'in net pozisyonu olmadığını dile getiren Kartal, "Bizim de çok net pozisyonlarımız yoktu. Biz strateji olarak bugün istediğimizi yaptık ama sadece şanssız bir gol yedik." ifadelerini kullandı.
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3
Ankarali
11 Aralık 201812:12
Basta ı.kartal kone.kehinde.cercy.hopp.ilhan bu takımda kalmaya devam ederse güle güle ankara gucu
2
hüsran 2
11 Aralık 201809:55
bizim öcü gibi korktuğumuz takımı sivas hem de istanbulda yendi. alttaki takımlar canlandı. akhisar kayseri belki de ilk devreyi bizim üstümüzde bitirecek. böyle kişiliksiz futbolla bir yere varamayız. sivas ve göztepe maçlarından en az 3 puan almak zorundayız. Altay kardeşimi ayrıca tebrik ediyorum. hocamız tüm takım yedek çıkarken bodrum maçında oynatmadı. anlamak zor
1
hüsran
11 Aralık 201809:50
hocam rakibe bilerek topu verdik diyorsun. yani ben savunacağım gol yemeyeceğim sonra kontra ile atacağım. Artık bu kalitesiz oyun anlayışından bıktık. ha onu cok kuvvetli bir iki takıma deneyebirsin ama her takıma aynı mantık olur mu. erzurum bize karşı 50 orta yapmıştı. bu maçta ilk yarı ortamız yok. seyirci biraz da oynayan bir takım bekliyor.
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