İsmail Kartal: "Başakşehir'in de bizim de pozisyonumuz yoktu"

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, erken ve şanssız bir gol yediklerini söyledi.

İsmail Kartal, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, sakat ve cezalı oyuncularından yoksun olarak mücadele etmek durumunda kaldıklarını aktardı.

Medipol Başakşehir'in uzun yıllardır birlikte oynayan, ligin en çok pas yapan takımı olduğunu vurgulayan Kartal, "Bunu düşünerek, hafta içinden bugüne kadar yaptığımız analizlerle, oyuncularımızla birlikte maça en iyi şekilde hazırlandık." dedi.

Kartal, eksik oyuncuları olmasına rağmen maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadıklarını kaydetti.

"Rakibimizin merkezdeki pas trafiğini ve pas bağlantılarını keserek, çok fazla net pozisyon yaratmalarına izin vermedik. Erken ve şanssız bir gol yedik. Yalçın'ın kafasına çarpıp, gol oldu. Onun haricinde rakibe net pozisyonlar vermedik. Son 15-20 dakika yaptığımız hamlelerle bir gol atıp, maçı çevirip, en azından 1 puan alabilirmiyiz diye planlamıştık. Maalesef bunu başaramadık. Bugün organize ataklar geliştiremedik. Onun haricinde takımım verdiğim görevi layığıyla yerine getirdi."

Atılan gol dışında Medipol Başakşehir'in net pozisyonu olmadığını dile getiren Kartal, "Bizim de çok net pozisyonlarımız yoktu. Biz strateji olarak bugün istediğimizi yaptık ama sadece şanssız bir gol yedik." ifadelerini kullandı.