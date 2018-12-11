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SPOR TOTO 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı.

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Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı.

Ligde 15. haftanın kapanış müsabakalarında Adana Demirspor ile Giresunspor 1-1 berabere kalırken, Balıkesir Baltok ise deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yendi.

Gençlerbirliği'nin 35 puanla liderliğini sürdürdüğü 1. Lig'de Balıkesirspor Baltok'a sahasında 2-0 mağlup olan Gazişehir Gaziantep ikinciliğe yükselme şansını kullanamadı.

Sonuçlar:

Ligin 15. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: 1-1

Osmanlıspor-Afjet Afyonspor: 3-2

Altınordu-Adanaspor: 2-0

Hatayspor-Boluspor: 2-0

Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1

Denizlispor-Gençlerbirliği: 0-0

Eskişehirspor-Altay: 1-0

Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: 0-2

Adana Demirspor-Giresunspor: 1-1

Puan durumu

Ligde 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  GENÇLERBİRLİĞİ 15  11  25  18  35 
2.  DENİZLİSPOR 15  25  15  10  30 
3.  GAZİŞEHİR GAZİANTEP 15  25  10  15  28 
4.  ÜMRANİYESPOR 15  17  12  27 
5.  BOLUSPOR 15  19  14  26 
6.  ALTINORDU 15  19  11  24 
7.  ADANA DEMİRSPOR 15  19  14  24 
8.  OSMANLISPOR 15  17  12  23 
9.  HATAYSPOR 15  14  10  23 
10.  BALIKESİRSPOR BALTOK 15  15  17  -2  20 
11.  İSTANBULSPOR 15  20  22  -2  18 
12.  GİRESUNSPOR 15  17  19  -2  18 
13.  ALTAY 15  20  17  16 
14.  ADANASPOR 15  17  19  -2  16 
15.  AFJET AFYONSPOR 15  20  23  -3  15 
16.  ESKİŞEHİRSPOR 15  14  30  -16  15 
17.  TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 15  17  28  -11  12 
18.  KARDEMİR KARABÜKSPOR 15  13  44  -40  -1 

 

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligde 16. haftanın müsabaka programı şöyle:

14 Aralık Cuma:

19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep (Yeni Eskişehir)

13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Zafer)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

16.00 Kardemir Karabükspor-Denizlispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16 Aralık Pazar:

13.30 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)

13.30 Altay-Osmanlıspor (İzmir Atatürk)

16.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
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