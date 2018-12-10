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Başakşehir farkı 7'ye çıkardı
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BAŞAKŞEHİR FARKI 7'YE ÇIKARDI

Başakşehir farkı 7'ye çıkardı

Medipol Başakşehir, 33 puana yükselerek, ikinci Kasımpaşa ve averajla üçüncü sırada bulunan Antalyaspor'la puan farkını 7'ye çıkardı.

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Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı. Ligde 15. haftanın son maçlarında, lider Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0, teknik direktör değişikliğine giden Kayserispor da Hikmet Karaman ile çıktığı ilk müsabakada lig ikincisi Kasımpaşa'yı rakip sahada 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Medipol Başakşehir, 33 puana yükselerek, ikinci Kasımpaşa ve averajla üçüncü sırada bulunan Antalyaspor'la puan farkını 7'ye çıkardı.

Haftayı birer puanla kapatarak 25 puana çıkan Beşiktaş ile Galatasaray ise zirvenin 8 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe, 17. sıraya geriledi

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı bir dönemden geçen Fenerbahçe, 15. haftayı küme düşme hattında tamamladı.

Deplasmanda Akhisarspor'a konuk olan sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 3-0 kaybetti. Bu sonuçla 14 puanda kalan Fenerbahçe, averajla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un arkasında 16. sıraya geriledi.

Sarı-lacivertliler, 12 puanı bulunan Kayserispor'un Kasımpaşa'yı yenerek 15 puana çıkmasıyla bir basamak daha inerek haftayı 17. sırada ve düşme hattında bitirdi.

Sonuçlar

Ligin 15. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 0-0

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-0

Trabzonspor-Atiker Konyaspor: 3-0

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-3

Bursaspor-Antalyaspor: 0-2

Akhisarspor-Fenerbahçe: 3-0

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 0-1

Kasımpaşa-Kayserispor: 0-3

Puan durumu

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 15  10  20  14  33 
2.  KASIMPAŞA 15  31  24  26 
3.  ANTALYASPOR 15  19  19  26 
4.  BEŞİKTAŞ 15  25  17  25 
5.  EVKUR YENİ MALATYASPOR 15  23  15  25 
6.  TRABZONSPOR 15  26  19  25 
7.  GALATASARAY 15  25  18  25 
8.  ATİKER KONYASPOR 15  20  18  21 
9.  DEMİR GRUP SİVASSPOR 15  18  19  -1  21 
10.  MKE ANKARAGÜCÜ 15  17  19  -2  20 
11.  BURSASPOR 15  16  16  19 
12.  GÖZTEPE 15  15  19  -4  18 
13.  AKHİSARSPOR 15  19  25  -6  16 
14.  AYTEMİZ ALANYASPOR 15  11  20  -9  16 
15.  KAYSERİSPOR 15  13  24  -11  15 
16.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 15  13  19  -6  14 
17.  FENERBAHÇE 15  14  22  -8  14 
18.  ÇAYKUR RİZESPOR 15  17  23  -6  11 

Gelecek haftanın programı

 

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın maç programı şu şekilde:

14 Aralık Cuma: 

20.30 Göztepe-Bursaspor (Bornova)

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16 Aralık Pazar: 

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)
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