Kasımpaşa 0 - Kayserispor 3
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 3-0 kazandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku (76' Bengali Koita), David Pavelka, Trezeguet, Samuel Eduok (74' Özgür Çek), Tarkan Serbest (64' Josue Sa), Mbaye Diagne
Teknik Direktör:
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Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan (88' Silvestre Varela), Levent Gülen, Tjaronn Chery, Şamil Cinaz, Deniz Türüç (79' Oleksandr Kucher), Bilal Başacıkoğlu (65' Artem Kravets), Bernard Mensah, Umut Bulut
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 21: Tjaronn Chery (Kayserispor), DK 70: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 80: Bernard Mensah (Kayserispor)
Sarı Kartlar: DK 19: Olivier Veigneau (Kasımpaşa), DK 52: Şamil Cinaz (Kayserispor), DK 73: Cristian Sapunaru (Kayserispor), DK 74: Bengali Koita (Kasımpaşa), DK 90: David Pavelka (Kasımpaşa)
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