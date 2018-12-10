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Ankaragücü, 4 haftadır galibiyeti unuttu!
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ANKARAGÜCÜ, 4 HAFTADIR GALİBİYETİ UNUTTU!

Ankaragücü, 4 haftadır galibiyeti unuttu!

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15. haftasında MKE Ankaragücü ile M.Başakşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.

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MKE Ankaragücü 0 - M.Başakşehir 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15. haftasında MKE Ankaragücü ile M.Başakşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Bakary Kone, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Brice Dja Djedje, Alessio Cerci (82' Olanrewaju Kehinde), Ricardo Faty, İlhan Parlak, Youness Mokhtar (68' Anton Putsila), Thibault Moulin, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör:

M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara, Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni (90' Kerim Frei), Emre Belözoğlu, Edin Visca, İrfan Can Kahveci (87' Gökhan İnler), Rijad Bajic (90' Emmanuel Adebayor)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 8: Edin Visca (M.Başakşehir)

Sarı Kart: DK 57: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir)
 

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9
ANGARA LI
11 Aralık 201806:54
Çağdışı futbol yenileceksen bile oynarak savaşarak yenil.bu kafayla gitti gideriz ha düşersek bu sefer ÇIKAMAYIZ.ARA TRANSFER HERKES GÜÇLENECEK EĞER BİZ MOKTAR.CURCI.KONE.KEHİNDE.İLHAN GÖDERİP YERLERİNE YENİ ADAMLAR ALMASSAK STAD BİTSE NE OLUR BAKIN DÜŞEN TAKIMLARLA FARK ERİDİ 2 MAÇA DÜŞTÜ.
8
Baskentli
10 Aralık 201823:00
Ilhani on numarada oynatıp dije enerdik sağ tarafa hapsediyo ön numara pusulayı sonra oyuna aliyo cerciy kafada futbolu bitirmiş 90 dakka oynuyo kemani alıp olanağı zorlamiyo ve hep sikayetci
7
Gurbetci
10 Aralık 201822:37
Ismail kartal BU takimi böyle korkak oynamaya devam ederse,isimiz cok zor. Dört haftadir rakipler karsisinda eziliyoruz ne top cevirebiliyor nede bir atak yapabiliyoruz.sayin karral böyle takimlara karsi ortayi kalabalik tutacaksin,birde bu ilhanda bulursun anlamiyom, resmen oyunolarak bize eziyet cektiriyorsun
6
Baskentli
10 Aralık 201822:30
Kartal takimi süper lige çıkardı diye diye adamın beceriksizliğini görmüyoruz bizi adım adım 1 lige dusuruyor
5
Usta
10 Aralık 201822:23
Bu maçı kazanma şansımız zaten yoktu adamlar bizden en az iki gömlek üstün bir takım topu istedikleri gibi çeviriyor adeta bizim oyuncularla alay ediyorlar bir gol attılar yüzde yüz üç golü Altay 'imiz çıkardı bizi farklı mağlubiyetten kurtardı bizim rakibimiz büyük şehir gibi üst düzey takımlar değil sivas tzkimibizim hayatımızda bir takım onda ah ordan puan alırız ancak sakat oyuncuların çokluğu bugünkü maçın sonucunu oynamadan ne olacağını aşağı yukarı biliyorduk aa yinede bir mucize olabilir diyorduk dua edelim bu takım bu ligde tutunmayı başardım aksini düşünmek bile istemiyorum bana gör sonuç normal.
4
Ayni senaryo
10 Aralık 201822:19
Ilk yarida bir sut atip Sifir orta yapan takim. Bu nedir . Ikinci ligden bir takimi koysan daha iyi oynar. Super ligin en dinindeki takimla oynuyorsun. Rezalet. Ikinci kig takimiyla pynuyoesun rezalet. Super lig lideriyle oynuyorsun ayni rezalet. Yenilebilirsin ama birseyler oynarsin. O da yok. Ilk dakikalarda golu yemissin sona kadar 1-0 gidiyor oyuna mudahale yok. Gecikmeli degisiklik ve yine ucuncu oyuncu degismedi. Ben anlamiyorum bu kadar guzel oynadigimiz icin mi degistirme geregi duymuyoeuz.
3
Ayni senaryo
10 Aralık 201822:19
Ilk yarida bir sut atip Sifir orta yapan takim. Bu nedir . Ikinci ligden bir takimi koysan daha iyi oynar. Super ligin en dinindeki takimla oynuyorsun. Rezalet. Ikinci kig takimiyla pynuyoesun rezalet. Super lig lideriyle oynuyorsun ayni rezalet. Yenilebilirsin ama birseyler oynarsin. O da yok. Ilk dakikalarda golu yemissin sona kadar 1-0 gidiyor oyuna mudahale yok. Gecikmeli degisiklik ve yine ucuncu oyuncu degismedi. Ben anlamiyorum bu kadar guzel oynadigimiz icin mi degistirme geregi duymuyoeuz.
2
Ankarali
10 Aralık 201822:18
Kadro yanlış ilhan parlak niye ısrar edilir orta saha kalabalik tutmadı yani kartaldan bi cacık olmaz mac sonu dinlerinde sanki başka mac izledik
1
Oğuz kaptanoğlu
10 Aralık 201822:10
Üç gün üç gece maç devam etse değil gol kaleyi bulan bir şut bile çıkmazdı bu nasıl takım hepsi çöp ankaragücü ikinci yarı gene kümeye oynar.
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