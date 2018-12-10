Ankaragücü, 4 haftadır galibiyeti unuttu!

Site Yorumları

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9 ANGARA LI 11 Aralık 201806:54 Çağdışı futbol yenileceksen bile oynarak savaşarak yenil.bu kafayla gitti gideriz ha düşersek bu sefer ÇIKAMAYIZ.ARA TRANSFER HERKES GÜÇLENECEK EĞER BİZ MOKTAR.CURCI.KONE.KEHİNDE.İLHAN GÖDERİP YERLERİNE YENİ ADAMLAR ALMASSAK STAD BİTSE NE OLUR BAKIN DÜŞEN TAKIMLARLA FARK ERİDİ 2 MAÇA DÜŞTÜ.

8 Baskentli 10 Aralık 201823:00 Ilhani on numarada oynatıp dije enerdik sağ tarafa hapsediyo ön numara pusulayı sonra oyuna aliyo cerciy kafada futbolu bitirmiş 90 dakka oynuyo kemani alıp olanağı zorlamiyo ve hep sikayetci

7 Gurbetci 10 Aralık 201822:37 Ismail kartal BU takimi böyle korkak oynamaya devam ederse,isimiz cok zor. Dört haftadir rakipler karsisinda eziliyoruz ne top cevirebiliyor nede bir atak yapabiliyoruz.sayin karral böyle takimlara karsi ortayi kalabalik tutacaksin,birde bu ilhanda bulursun anlamiyom, resmen oyunolarak bize eziyet cektiriyorsun

6 Baskentli 10 Aralık 201822:30 Kartal takimi süper lige çıkardı diye diye adamın beceriksizliğini görmüyoruz bizi adım adım 1 lige dusuruyor

5 Usta 10 Aralık 201822:23 Bu maçı kazanma şansımız zaten yoktu adamlar bizden en az iki gömlek üstün bir takım topu istedikleri gibi çeviriyor adeta bizim oyuncularla alay ediyorlar bir gol attılar yüzde yüz üç golü Altay 'imiz çıkardı bizi farklı mağlubiyetten kurtardı bizim rakibimiz büyük şehir gibi üst düzey takımlar değil sivas tzkimibizim hayatımızda bir takım onda ah ordan puan alırız ancak sakat oyuncuların çokluğu bugünkü maçın sonucunu oynamadan ne olacağını aşağı yukarı biliyorduk aa yinede bir mucize olabilir diyorduk dua edelim bu takım bu ligde tutunmayı başardım aksini düşünmek bile istemiyorum bana gör sonuç normal.

4 Ayni senaryo 10 Aralık 201822:19 Ilk yarida bir sut atip Sifir orta yapan takim. Bu nedir . Ikinci ligden bir takimi koysan daha iyi oynar. Super ligin en dinindeki takimla oynuyorsun. Rezalet. Ikinci kig takimiyla pynuyoesun rezalet. Super lig lideriyle oynuyorsun ayni rezalet. Yenilebilirsin ama birseyler oynarsin. O da yok. Ilk dakikalarda golu yemissin sona kadar 1-0 gidiyor oyuna mudahale yok. Gecikmeli degisiklik ve yine ucuncu oyuncu degismedi. Ben anlamiyorum bu kadar guzel oynadigimiz icin mi degistirme geregi duymuyoeuz.

3 Ayni senaryo 10 Aralık 201822:19 Ilk yarida bir sut atip Sifir orta yapan takim. Bu nedir . Ikinci ligden bir takimi koysan daha iyi oynar. Super ligin en dinindeki takimla oynuyorsun. Rezalet. Ikinci kig takimiyla pynuyoesun rezalet. Super lig lideriyle oynuyorsun ayni rezalet. Yenilebilirsin ama birseyler oynarsin. O da yok. Ilk dakikalarda golu yemissin sona kadar 1-0 gidiyor oyuna mudahale yok. Gecikmeli degisiklik ve yine ucuncu oyuncu degismedi. Ben anlamiyorum bu kadar guzel oynadigimiz icin mi degistirme geregi duymuyoeuz.

2 Ankarali 10 Aralık 201822:18 Kadro yanlış ilhan parlak niye ısrar edilir orta saha kalabalik tutmadı yani kartaldan bi cacık olmaz mac sonu dinlerinde sanki başka mac izledik