Ankaragücü, 4 haftadır galibiyeti unuttu!

MKE Ankaragücü 0 - M.Başakşehir 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15. haftasında MKE Ankaragücü ile M.Başakşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Bakary Kone, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Brice Dja Djedje, Alessio Cerci (82' Olanrewaju Kehinde), Ricardo Faty, İlhan Parlak, Youness Mokhtar (68' Anton Putsila), Thibault Moulin, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör:
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M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara, Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni (90' Kerim Frei), Emre Belözoğlu, Edin Visca, İrfan Can Kahveci (87' Gökhan İnler), Rijad Bajic (90' Emmanuel Adebayor)
Teknik Direktör:
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Gol: DK 8: Edin Visca (M.Başakşehir)
Sarı Kart: DK 57: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir)
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