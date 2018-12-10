Şampiyon babanın şampiyon oğlu

Türkiye şampiyonlukları bulunan antrenör babası Adem Ayten sayesinde çocuk yaşta tanıştığı kick boksta şampiyonluklar elde eden Mustafa Ayten'in hedefi, 2019'da Antalya'da yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna takmak.

Babasının izinden giderek ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birçok madalya kazanan 25 yaşındaki Mustafa, son olarak kasım ayında Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası'ndan 89 kiloda bronz madalyayla dönmenin gururunu yaşıyor.

Polis Gücü Gençler Birliği sporcusu Mustafa, milli takım antrenörü babası ile günde çift antrenman yaparak çalışmalarına devam ediyor.

Milli sporcu Mustafa Ayten, bu yıl Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nü bitirdi.

Kick boksa 7 yaşında başlayan ve birçok başarıya imza atan Mustafa, başarısını babasına borçlu olduğunu söyledi.

Mustafa, başarılarının arasında 7 Türkiye, 2 üniversiteler arası, bir de uluslararası dünya kupasında çift sıklette 84 ve 94 kilo şampiyonlukları bulunduğunu belirtti.

Mustafa Ayten küçük yaşlardan bu yana emek verdiği kick boksta milli takıma kadar yükseldiğini dile getirdi.

"Salonlarda çok ter döktüm. Allah'a şükürler olsun ki meyvelerini almaya başladım. Bunun için çok mutluyuz, gururluyuz. Maribor kentinde düzenlenen WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandım. Gönül isterdi ki birinci olup İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletelim. Bundan sonra daha iyi ve çok çalışarak birinciliğe ulaşırız inşallah. Günde çift antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyoruz. Bayrağımızı en güzel şekilde taşıyabilmek için gece gündüz çalışmak zorundayız."

"Bu şampiyonaların ortamı çok farklı"

Mustafa, Maribor'da madalya töreninde ülkesinin adını duyduğunda tüylerinin diken diken olduğunu ifade etti.

O anda daha çok çalışarak altın madalyaları ülkesine kazandıracağına söz verdiğini anlatan Mustafa, "Rakiplerimiz çok güçlüydü. Biz de mücadelemizi sonuna kadar yaptık. Büyük bir şampiyonaydı. Allah herkese nasip etsin buraları görmeyi. Bu şampiyonaların ortamı çok farklı. Biz bunu gördük, tecrübe edindik. 2019'da Antalya'da dünya şampiyonası var, daha çok çalışarak, yanlışlarımızın üzerinde daha çok durarak altın madalya kazanmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Adem Ayten: Çocuklarımın başarılarından gurur duyuyorum

Baba Adem Ayten ise oğlu ile aynı salonda çok emek vererek bolca ter dökerek başarı yakaladıklarını aktardı.

Salon dışında baba-oğul, salonda ise antrenör-sporcu olarak çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Adem Ayten, şöyle devam etti:

"Bir antrenör olarak evladımın başarısını görmek çok ayrı bir duygu. 35-40 yıldır spor yapıyorum. Çocuklarım da benim izimden devam ediyorlar. Çocuklarımın başarılarından gurur duyuyorum. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduk. Çok zor bir süreçti, rakiplerimiz çok güçlü. Bu sefer olmadı ama bir daha ki şampiyonada İstiklal Marşı'mızı okutturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Günde 4 saat çalışarak şampiyonalara hazırlanıyoruz. Demek ki bu çalışma bize yetmiyor, az geliyor. Biz bu çalışmaları artırarak önümüzdeki şampiyonalara gideceğiz."

Adem Ayten, kendisinin de tekvandoda 6, kick boksta ise 2 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu belirtti.

Çok başarılı bir sporculuk geçmişi olduğunu anlatan Adem Ayten, şimdi de genç sporcuların gelişmesi için çaba sarf ettiğini sözlerine ekledi.