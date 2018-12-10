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Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi
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GÖZTEPE'DE KEMAL ÖZDEŞ DÖNEMİ

Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi

Göztepe, teknik direktör Kemal Özdeş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Göztepe, teknik direktör Kemal Özdeş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanan Teknik Direktör Kemal Özdeş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş bu akşam gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak" denildi.

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