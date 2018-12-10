Süper Lig'de Malatya ve Antalya rüzgarı

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor rüzgarı esiyor. Başarılı bir sezon geçiren iki ekip, 15. haftanın ardından puan tablosunda üst sıralara yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis sezonunun ilk yarısı sürpriz sonuçlara sahne oluyor...
Ligin iddialı ekiplerinden Antalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor, 15. haftada oynadıkları karşılaşmaların ardından puan tablosunda üst sıralara yerleşti...
Bursaspor deplasmanından galibiyetle dönen Antalyaspor, 2012-2013 sezonunda 15 maçta yakaladığı 26 puanlık rekorunu yakaladı.
Üçüncü sıraya yükselen kırmızı beyazlılar, dört büyükleri geride bıraktı. İki hafta aranın ardından Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönen Evkur Yeni Malatyaspor ise puanını 25'e yükseltti ve beşinci sıraya yerleşti.
Puan tablosunda Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin üzerinde yer alan sarı-siyahlılar 16. haftada Antalyaspor'u konuk edecek.
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