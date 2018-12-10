﻿
Ankara Hentbol İhtisas, Türkiye Kupası'ndan çekildi
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARA HENTBOL İHTİSAS, TÜRKİYE KUPASI'NDAN ÇEKİLDİ

Ankara Hentbol İhtisas, Türkiye Kupası'ndan çekildi

Ankara Hentbol İhtisas Kulübünün, İzmir'de oynanacak Erkekler Türkiye Kupası D Grubu maçlarından çekildiği bildirildi.

323 Okunma

Ankara Hentbol İhtisas Kulübünün, İzmir'de oynanacak Erkekler Türkiye Kupası D Grubu maçlarından çekildiği bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın, çekilen kura sonucu Türkiye Kupası'nda Beykoz Belediyespor ve Ankara Hentbol İhtisas takımları ile D Grubu'nda yer aldığı belirtildi.

Ankara Hentbol İhtisas'ın kupadan çekildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu gelişme üzerine gruptaki tek maç, 13 Aralık Perşembe günü Göztepe ile Beykoz Belediyespor arasında oynanacak. Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı kazanan takım birinci, kaybeden takım ise ikinci olarak gruptan yükselmiş olacak."

Öte yandan, Türkiye Hentbol Federasyonu yetkililerinden alınan bilgiye göre, organizasyondan çekildiğini bugün bildiren Ankara Hentbol İhtisas takımına, gelecek yıl için kupadan men ve para cezası verilecek.

ETİKETLER
İddaa ihalesi iptal edildi
PFDK'dan 13 futbolcuya ihtar
Hakan Keleş: "Ankaragücü maçından 3 puan almayı hedefliyoruz"
Son 25 sezondaki en kötü performanslar!
Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör kıyımı
Erk Toros'un acı kaybı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿