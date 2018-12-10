Güney Amerika futbolunun ekonomik çarkı: "Libertadores Kupası"

Güney Amerika futbolunun en önemli turnuvası olan Libertadores Kupası kulüplere önemli ekonomik kaynak sağlıyor.

Brezilya, Arjantin, Şili, Bolivya, Kolombiya, Ekvator, Paraguay, Peru, Uruguay ve Venezuela ile toplam 10 Güney Amerika ülkesinin katıldığı Libertadores Kupası, yaklaşık 200 milyon izleyici kapasitesine sahip.

Libertadores Kupası'nın organizasyonu yapan Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) geçen yıl 98,9 milyon dolar olan turnuvada kazanan takımlara dağıttığı geliri bu yıl 103 milyon 850 bin dolara çıkardı. Kupanın bu yılki kazananı River Plate ise 6 milyon doları şampiyonluktan olmak üzere toplamda 10,85 milyon doları kasasına koydu.

Libertadores'te Arjantin üstünlüğü

Diğer yandan 1960 yılında ilk Amerika Kupası adıyla başlayan, 1965'de Libertadores Kupası adını alan turnuvada Arjantin'in üstünlüğü dikkati çekiyor. Toplam 47 takımın katıldığı turnuvaya Brezilya 7, Arjantin ise 6 takım ile en fazla katılan ülkeler olarak öne çıkıyor.

Son olarak Arjantin'in iki rakip takımı River Plate ve Boca Juniors'ın final oynadığı Libertadores'i en fazla kazanan takımlarda da Arjantinliler ilk sırada yer alıyor. Atletico Independente 7, Boca Juniors da 6 kez ile bu kupayı kazanma başarısını en çok gösteren takımlar olarak ilk iki sırada bulunuyor. Boca Juniors ise 11 kezle kupada en çok final oynayan takım olarak dikkati çekiyor.

Güney Amerika'nın en büyük kupası Libertadores'i Arjantin takımları toplam 25 kez kazanırken, en yakın rakibi Brezilya 18'de kaldı.

Libertadores tarihinin en uzun finali

Libertadores Kupası tarihinin en uzun finali şiddet olayları yüzünden bu yıl oynandı.

Boca Juniors'ın La Bombonera Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren final ilk maçının rövanşı normalde 24 Kasım'da River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda oynanması gerekiyordu.

Ancak River Plate taraftarlarının maça gelen rakip takım otobüsünü taşlaması ve göz yaşartıcı bomba atması sonucu CONMEBOL karşılaşmayı bir gün erteledi.

Olay sırasında futbolcuları yaralanan Boca Juniors kulübünün karara itiraz etmesi üzerine maç ikinci kez ertelenirken CONMEBOL en sonunda finalin 9 Aralık'ta İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanmasına karar verdi. River Plate-Boca Juniors maçı ertelemelerden dolayı Libertadores tarihinin en uzun finali olarak tarihe geçti.

Öte yandan River Plate, final maçında Boca Juniors'ı uzatmalarda 3-1 yenerek tarihinde 4. kez kupayı müzesine götürdü ve rekabette rakibine daha da yaklaştı. Buenos Aires'in iki büyük takımı arasında bugüne kadar oynanan 248 maçta Boca Juniors'un 88, River Plate'in de 82 galibiyeti bulunurken, 78 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Futbol dünyasının ünlü isimleri Libertadores'i kaçırmadı

Avrupa'da ilk kez oynanan Libertadores Kupası finali, futbol dünyasının bir çok ünlü ismini Santiago Bernabeu Stadı'nda topladı.

Arjantin Milli Takımı’nın kaptanı Lionel Messi, Barcelona’daki takım arkadaşları Sergio Busquets, Gerard Pique, Jordi Alba ile birlikte stada gelirken, aynı zamanda Atletico Madrid’den teknik direktör Diego Simeone, futbolculardan Antoine Griezmann, Diego Godin de tribünde yerlerini aldı. Ayrıca Trabzonspor’daki futbolculardan Jose Sosa, Joao Pereira, Luis Ibanez ve Hugo Rodallega da maçı izlemek için stattaydı.

Sosyal medyada da River Plate-Boca Juniors takımlarının oynadığı Libertadores Kupası finali günün konusu oldu.

River Plate'in şampiyonluk için twitter paylaşımı 44 bin kez retweetlenip, 73 bin beğeni aldı.