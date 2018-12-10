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Obradovic'den futbol takımı yorumu
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OBRADOVİC'DEN FUTBOL TAKIMI YORUMU

Obradovic'den futbol takımı yorumu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 103-86 yenen Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, oyuncularını iyi basketbol için tebrik etti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 103-86 yenen Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, oyuncularını iyi basketbol için tebrik etti.

Sözlerine kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür ederek başlayan Obradovic, "Bu akşam maça iyi başlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bana rotasyon yapma şansı sağladılar. Zor bir fikstürümüz var ve daha çok oyuncunun katkı vermesi gerekiyor. Hücumda herkes skor yapma peşindeydi ama rakibin de kolay sayı yapmasına izin verdik. Oyuncularımı iyi basketbol için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın ligde ve Avrupa'da lider olmasına rağmen futbol takımın Akhisarspor'a yenilerek küme düşme hattına gerilediğinin hatırlatılması üzerine Obradovic, "Şu anda çok zor bir durumdalar. Bizim onlara destek olmamız, birlik olmamız gerekiyor. Hayatta her zaman böyle durumlar olabiliyor." yanıtını verdi. 

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