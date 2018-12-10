﻿
Devler Ligi gruplarında son hafta heyecanı
﻿
Site İçi Arama
﻿

DEVLER LİGİ GRUPLARINDA SON HAFTA HEYECANI

Devler Ligi gruplarında son hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçları 11 Aralık Salı günü başlayacak.

272 Okunma

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçları 11 Aralık Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 6. hafta karşılaşmaları, 11 Aralık Salı ve 12 Aralık Çarşamba günleri oynanacak.

Beş maçta topladığı 4 puanla D Grubu'nun 3. sırasında yer alan Galatasaray, Portekiz'in Porto takımını konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmayan sarı-kırmızılılar, grubu, 6. haftaya 3 puanla son sırada giren Lokomotiv Moskova'nın önünde bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaya çalışacak.

Ligde son hafta öncesi; Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Porto, Schalke 04, Bayern Münih, Ajax, Manchester City, Real Madrid, Roma, Juventus ve Manchester United son 16 turuna yükselen takımlar oldu.

Altıncı hafta maçlarının programı şöyle:

11 Aralık Salı:
20.55 Schalke 04 (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
20.55 Galatasaray - Porto (Portekiz)
23.00 Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Inter (İtalya) - PSV (Hollanda)
23.00 Barcelona (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya)

12 Aralık Çarşamba:
20.55 Viktoria Plzen (Çekya) - Roma (İtalya)
20.55 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Benfica (Portekiz) - AEK (Yunanistan)
23.00 Ajax (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Olympique Lyon (Fransa)
23.00 Valencia (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
23.00 Young Boys (İsviçre) - Juventus (İtalya)

ETİKETLER
İddaa ihalesi iptal edildi
PFDK'dan 13 futbolcuya ihtar
Ankara Hentbol İhtisas, Türkiye Kupası'ndan çekildi
Hakan Keleş: "Ankaragücü maçından 3 puan almayı hedefliyoruz"
Son 25 sezondaki en kötü performanslar!
Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör kıyımı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿