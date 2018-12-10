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Ersan'lı Bucks, Raptors'ı devirdi
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ERSAN'LI BUCKS, RAPTORS'I DEVİRDİ

Ersan'lı Bucks, Raptors'ı devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Toronto Raptors'ı 104-99 yendi.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Toronto Raptors'ı 104-99 yendi.

Bucks'ın Raptors'ı 104-99 mağlup ettiği karşılaşmada 19 sayı, 19 ribaunt, 6 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo, galibiyette ön plana çıktı.

Sezonun 17 galibiyetini alan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Brook Lopez 19, Malcolm Brogdon 18 sayı attı. Ersan İlyasova, 16 dakika 44 saniye sahada kaldığı karşılaşmayı 9 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı.

Doğu Konferansı lideri Raptors'ta Serge Ibaka'nın 22 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Kawhi Leonard'ın 20 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performansları sezonun 7. mağlubiyetini engelleyemedi.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 108-116
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 99-104
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 110-97
New York Knicks-Charlotte Hornets: 107-119

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