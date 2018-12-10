Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi medi Bayreuth

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında 11 Aralık Salı günü sahasında Almanya temsilcisi medi Bayreuth'la karşılaşacak.
Beşiktaş Sompo Japan ile medi Bayreuth arasındaki karşılaşma, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.
İki takım da geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşarken, 8 takımlı grupta Beşiktaş Sompo Japan 5'inci, Almanya temsilcisi ise 4'üncü sırada bulunuyor.
Beşiktaş Sompo Japan, Almanya'da oynanan maçta rakibini 78-70 mağlup etmişti.
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