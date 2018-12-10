Fenerbahçe’de taşlar yerinden oynayacak

Akhisarspor deplasmanındaki 3-0'lık yenilgiyle Süper Lig'deki kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe’de taşlar yerinden oynuyor.

Futbolcuların yanı sıra sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Erwin Koeman’a da kızgın olan Başkan Ali Koç ve yönetiminin bir dizi radikal karar alması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kafileyi İstanbul'a otobüsle gönderen Başkan Koç, takımın bugünkü iznini de iptal etti. Futbolcular geceyi tesislerde geçirirken, Koeman takımın başında kalma şansını tamamen yitirdi.

Ersun Yanal’ın şartlarını kabul etmeye yakın olan yönetimin, bir an önce adım atması bekleniyor.

Daha önce Damien Comolli’ye güvendiğini defalarca söyleyen Başkan Ali Koç’un Fransız sportif direktöre de güvenini kaybettiği gelen haberler arasında.

Koç’un transferlerde ve teknik direktör seçiminde karar sahibi olan Comolli ile ilgili nasıl bir adım atacağı ise merak konusu...