TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig gruplarında 16. hafta mücadelesi tamamlanırken, Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta da Sakaryaspor liderliklerine devam etti.
Ligde 16. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|TUZLASPOR
|16
|11
|4
|1
|32
|5
|27
|37
|2.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|16
|9
|5
|2
|30
|9
|21
|32
|3.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|16
|9
|5
|2
|32
|22
|10
|32
|4.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|16
|9
|3
|4
|31
|20
|11
|30
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|16
|8
|5
|3
|21
|17
|4
|29
|6.
|TARSUS İDMANYURDU
|16
|7
|5
|4
|27
|23
|4
|26
|7.
|PENDİKSPOR
|16
|6
|5
|5
|23
|22
|1
|23
|8.
|KIRKLARELİSPOR
|16
|6
|3
|7
|21
|20
|1
|21
|9.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|16
|5
|5
|6
|17
|20
|-3
|20
|10.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|16
|5
|4
|7
|17
|22
|-5
|19
|11.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|16
|4
|5
|7
|17
|20
|-3
|17
|12.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|16
|3
|8
|5
|21
|26
|-5
|17
|13.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|16
|4
|5
|7
|18
|25
|-7
|17
|14.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|16
|4
|5
|7
|13
|20
|-7
|17
|15.
|BUGSAŞ SPOR
|16
|4
|5
|7
|18
|29
|-11
|17
|16.
|FETHİYESPOR
|16
|2
|8
|6
|15
|22
|-7
|14
|17.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|16
|2
|4
|10
|17
|32
|-15
|10
|18.
|TOKATSPOR
|16
|1
|6
|9
|9
|25
|-16
|9
- Beyaz Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|SAKARYASPOR
|16
|12
|2
|2
|31
|12
|19
|38
|2.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|16
|11
|3
|2
|26
|11
|15
|36
|3.
|SARIYER
|16
|10
|5
|1
|27
|17
|10
|35
|4.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|16
|10
|4
|2
|26
|16
|10
|34
|5.
|KASTAMONUSPOR 1966
|16
|9
|3
|4
|32
|14
|18
|30
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|16
|9
|3
|4
|30
|13
|17
|30
|7.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|16
|9
|0
|7
|24
|24
|0
|27
|8.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|16
|5
|7
|4
|16
|11
|5
|22
|9.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|16
|6
|3
|7
|19
|15
|4
|21
|10.
|GÜMÜŞHANESPOR
|16
|3
|9
|4
|18
|19
|-1
|18
|11.
|HACETTEPE
|16
|5
|3
|8
|25
|30
|-5
|18
|12.
|NİĞDE ANADOLU
|16
|4
|5
|7
|18
|22
|-4
|17
|13.
|EYÜPSPOR
|16
|4
|5
|7
|15
|20
|-5
|17
|14.
|İNEGÖLSPOR
|16
|4
|5
|7
|15
|20
|-5
|17
|15.
|BAYRAMPAŞA
|16
|1
|7
|8
|7
|20
|-13
|10
|16.
|ANKARA DEMİRSPOR
|16
|1
|4
|11
|11
|25
|-14
|7
|17.
|MANİSASPOR
|16
|2
|2
|12
|15
|41
|-26
|-1
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|16
|3
|2
|11
|11
|36
|-25
|-10
Not: Gaziantepspor'un 21, Manisaspor'un 9 puanı silindi.
Kaynak: AA
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