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TFF 2. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig gruplarında 16. hafta mücadelesi tamamlanırken, Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta da Sakaryaspor liderliklerine devam etti.

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TFF 2. Lig gruplarında 16. hafta mücadelesi tamamlanırken, Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta da Sakaryaspor liderliklerine devam etti.

Ligde 16. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- Kırmızı Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. TUZLASPOR 16 11 4 1 32 5 27 37
2. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 16 9 5 2 30 9 21 32
3. MENEMEN BELEDİYESPOR 16 9 5 2 32 22 10 32
4. FATİH KARAGÜMRÜK 16 9 3 4 31 20 11 30
5. ŞANLIURFASPOR 16 8 5 3 21 17 4 29
6. TARSUS İDMANYURDU 16 7 5 4 27 23 4 26
7. PENDİKSPOR 16 6 5 5 23 22 1 23
8. KIRKLARELİSPOR 16 6 3 7 21 20 1 21
9. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 16 5 5 6 17 20 -3 20
10. SİVAS BELEDİYESPOR 16 5 4 7 17 22 -5 19
11. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 16 4 5 7 17 20 -3 17
12. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 16 3 8 5 21 26 -5 17
13. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 16 4 5 7 18 25 -7 17
14. KAHRAMANMARAŞSPOR 16 4 5 7 13 20 -7 17
15. BUGSAŞ SPOR 16 4 5 7 18 29 -11 17
16. FETHİYESPOR 16 2 8 6 15 22 -7 14
17. BANDIRMASPOR BALTOK 16 2 4 10 17 32 -15 10
18. TOKATSPOR 16 1 6 9 9 25 -16
 

- Beyaz Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. SAKARYASPOR 16 12 2 2 31 12 19 38
2. YILPORT SAMSUNSPOR 16 11 3 2 26 11 15 36
3. SARIYER 16 10 5 1 27 17 10 35
4. KEÇİÖRENGÜCÜ 16 10 4 2 26 16 10 34
5. KASTAMONUSPOR 1966 16 9 3 4 32 14 18 30
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 16 9 3 4 30 13 17 30
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 16 9 0 7 24 24 0 27
8. UTAŞ UŞAKSPOR 16 5 7 4 16 11 5 22
9. AMED SPORTİF FAALİYETLER 16 6 3 7 19 15 4 21
10. GÜMÜŞHANESPOR 16 3 9 4 18 19 -1 18
11. HACETTEPE 16 5 3 8 25 30 -5 18
12. NİĞDE ANADOLU 16 4 5 7 18 22 -4 17
13. EYÜPSPOR 16 4 5 7 15 20 -5 17
14. İNEGÖLSPOR 16 4 5 7 15 20 -5 17
15. BAYRAMPAŞA 16 1 7 8 7 20 -13 10
16. ANKARA DEMİRSPOR 16 1 4 11 11 25 -14 7
17. MANİSASPOR 16 2 2 12 15 41 -26 -1
18. GAZİANTEPSPOR 16 3 2 11 11 36 -25 -10 
 

 

Not: Gaziantepspor'un 21, Manisaspor'un 9 puanı silindi.

Kaynak: AA

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