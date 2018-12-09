TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.
1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor averajla liderliğe yükselirken, bu sezon ilk kez mağlup olan Hekimoğlu Trabzon aynı puanla ikinci sırada yer aldı.
2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare liderliklerini devam ettirdi.
TFF 3. Lig gruplarında oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|15
|10
|2
|3
|28
|15
|13
|32
|2.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|15
|9
|5
|1
|21
|10
|11
|32
|3.
|TİRE 1922
|15
|7
|6
|2
|22
|15
|7
|27
|4.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|16
|6
|8
|2
|21
|13
|8
|26
|5.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|15
|6
|8
|1
|22
|15
|7
|26
|6.
|YOMRASPOR
|15
|7
|5
|3
|21
|15
|6
|26
|7.
|ŞİLE YILDIZSPOR
|15
|7
|3
|5
|27
|16
|11
|24
|8.
|KOZAN BELEDİYESPOR
|15
|5
|5
|5
|13
|12
|1
|20
|9.
|BATMAN PETROLSPOR
|15
|5
|5
|5
|19
|19
|0
|20
|10.
|KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|15
|6
|2
|7
|21
|23
|-2
|20
|11.
|ARTVİN HOPASPOR
|15
|4
|6
|5
|15
|13
|2
|18
|12.
|SİLİVRİSPOR
|15
|5
|3
|7
|14
|16
|-2
|18
|13.
|GEBZESPOR
|15
|3
|7
|5
|19
|23
|-4
|16
|14.
|ERZİN BELEDİYESPOR
|15
|2
|7
|6
|18
|23
|-5
|13
|15.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|15
|3
|3
|9
|13
|26
|-13
|12
|16.
|ERBAASPOR
|15
|1
|7
|7
|8
|17
|-9
|10
|17.
|KÖRFEZSPOR
|15
|0
|2
|13
|6
|37
|-31
|2
- 2. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|16
|8
|5
|3
|28
|18
|10
|29
|2.
|ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|16
|7
|6
|3
|21
|16
|5
|27
|3.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|16
|7
|5
|4
|19
|13
|6
|26
|4.
|HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR
|16
|7
|5
|4
|19
|16
|3
|26
|5.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|16
|6
|6
|4
|32
|20
|12
|24
|6.
|VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|16
|5
|8
|3
|23
|16
|7
|23
|7.
|YENİ ORDUSPOR
|16
|6
|5
|5
|23
|17
|6
|23
|8.
|OFSPOR
|16
|6
|5
|5
|17
|14
|3
|23
|9.
|ESENLER EROKSPOR
|16
|5
|8
|3
|23
|21
|2
|23
|10.
|DÜZCESPOR
|16
|6
|4
|6
|16
|15
|1
|22
|11.
|ADIYAMAN 1954
|16
|5
|6
|5
|18
|20
|-2
|21
|12.
|KARŞIYAKA
|16
|5
|5
|6
|16
|20
|-4
|20
|13.
|OSMANİYESPOR
|16
|5
|5
|6
|17
|22
|-5
|20
|14.
|ELAZİZ BELEDİYESPOR
|16
|4
|7
|5
|12
|18
|-6
|19
|15.
|ALİBEYKÖYSPOR
|16
|4
|5
|7
|18
|25
|-7
|17
|16.
|PAZARSPOR
|16
|3
|6
|7
|14
|20
|-6
|15
|17.
|KEMERSPOR 2003
|16
|4
|2
|10
|12
|27
|-15
|14
|18.
|BERGAMA BELEDİYESPOR
|16
|2
|5
|9
|18
|28
|-10
|11
- 3. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|BAYBURT İL ÖZEL İDARE
|16
|11
|5
|0
|23
|7
|16
|38
|2.
|KOCAELİSPOR
|16
|10
|2
|4
|21
|12
|9
|32
|3.
|SERİK BELEDİYESPOR
|16
|8
|5
|3
|19
|15
|4
|29
|4.
|TURGUTLUSPOR
|16
|8
|2
|6
|24
|18
|6
|26
|5.
|ÇORUM BELEDİYESPOR
|16
|8
|1
|7
|25
|18
|7
|25
|6.
|DİYARBEKİRSPOR
|16
|7
|3
|6
|20
|18
|2
|24
|7.
|PAYASSPOR
|16
|7
|3
|6
|15
|16
|-1
|24
|8.
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|16
|7
|2
|7
|20
|24
|-4
|23
|9.
|MUĞLASPOR
|16
|6
|2
|8
|14
|13
|1
|20
|10.
|1461 TRABZON
|16
|4
|8
|4
|16
|16
|0
|20
|11.
|BAĞCILARSPOR
|16
|4
|6
|6
|19
|21
|-2
|18
|12.
|FATSA BELEDİYESPOR
|16
|4
|6
|6
|13
|15
|-2
|18
|13.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|16
|4
|6
|6
|16
|22
|-6
|18
|14.
|ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|16
|4
|5
|7
|20
|24
|-4
|17
|15.
|GÖLCÜKSPOR
|16
|4
|5
|7
|9
|15
|-6
|17
|16.
|ANKARA ADLİYESPOR
|16
|3
|7
|6
|15
|15
|0
|16
|17.
|BUCASPOR
|16
|3
|5
|8
|15
|25
|-10
|14
|18.
|CİZRESPOR
|16
|2
|7
|7
|7
|17
|-10
|13
Kaynak: AA
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