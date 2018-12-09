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TFF 3. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.

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TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.

1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor averajla liderliğe yükselirken, bu sezon ilk kez mağlup olan Hekimoğlu Trabzon aynı puanla ikinci sırada yer aldı.

2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare liderliklerini devam ettirdi.

TFF 3. Lig gruplarında oluşan puan durumu şöyle:

- 1. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 15 10 2 3 28 15 13 32
2. HEKİMOĞLU TRABZON 15 9 5 1 21 10 11 32
3. TİRE 1922 15 7 6 2 22 15 7 27
4. ERGENE VELİMEŞESPOR 16 6 8 2 21 13 8 26
5. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 15 6 8 1 22 15 7 26
6. YOMRASPOR 15 7 5 3 21 15 6 26
7. ŞİLE YILDIZSPOR 15 7 3 5 27 16 11 24
8. KOZAN BELEDİYESPOR 15 5 5 5 13 12 1 20
9. BATMAN PETROLSPOR 15 5 5 5 19 19 0 20
10. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 15 6 2 7 21 23 -2 20
11. ARTVİN HOPASPOR 15 4 6 5 15 13 2 18
12. SİLİVRİSPOR 15 5 3 7 14 16 -2 18
13. GEBZESPOR 15 3 7 5 19 23 -4 16
14. ERZİN BELEDİYESPOR 15 2 7 6 18 23 -5 13
15. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 15 3 3 9 13 26 -13 12
16. ERBAASPOR 15 1 7 7 8 17 -9 10
17. KÖRFEZSPOR 15 0 2 13 6 37 -31

- 2. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 16 8 5 3 28 18 10 29
2. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 16 7 6 3 21 16 5 27
3. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 16 7 5 4 19 13 6 26
4. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR 16 7 5 4 19 16 3 26
5. KIZILCABÖLÜKSPOR 16 6 6 4 32 20 12 24
6. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 16 5 8 3 23 16 7 23
7. YENİ ORDUSPOR 16 6 5 5 23 17 6 23
8. OFSPOR 16 6 5 5 17 14 3 23
9. ESENLER EROKSPOR 16 5 8 3 23 21 2 23
10. DÜZCESPOR 16 6 4 6 16 15 1 22
11. ADIYAMAN 1954 16 5 6 5 18 20 -2 21
12. KARŞIYAKA 16 5 5 6 16 20 -4 20
13. OSMANİYESPOR 16 5 5 6 17 22 -5 20
14. ELAZİZ BELEDİYESPOR 16 4 7 5 12 18 -6 19
15. ALİBEYKÖYSPOR 16 4 5 7 18 25 -7 17
16. PAZARSPOR 16 3 6 7 14 20 -6 15
17. KEMERSPOR 2003 16 4 2 10 12 27 -15 14
18. BERGAMA BELEDİYESPOR 16 2 5 9 18 28 -10 11

- 3. Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE 16 11 5 0 23 7 16 38
2. KOCAELİSPOR 16 10 2 4 21 12 9 32
3. SERİK BELEDİYESPOR 16 8 5 3 19 15 4 29
4. TURGUTLUSPOR 16 8 2 6 24 18 6 26
5. ÇORUM BELEDİYESPOR 16 8 1 7 25 18 7 25
6. DİYARBEKİRSPOR 16 7 3 6 20 18 2 24
7. PAYASSPOR 16 7 3 6 15 16 -1 24
8. KARACABEY BELEDİYESPOR 16 7 2 7 20 24 -4 23
9. MUĞLASPOR 16 6 2 8 14 13 1 20
10. 1461 TRABZON 16 4 8 4 16 16 0 20
11. BAĞCILARSPOR 16 4 6 6 19 21 -2 18
12. FATSA BELEDİYESPOR 16 4 6 6 13 15 -2 18
13. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 16 4 6 6 16 22 -6 18
14. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 16 4 5 7 20 24 -4 17
15. GÖLCÜKSPOR 16 4 5 7 9 15 -6 17
16. ANKARA ADLİYESPOR 16 3 7 6 15 15 0 16
17. BUCASPOR 16 3 5 8 15 25 -10 14
18. CİZRESPOR 16 2 7 7 7 17 -10 13 
 

Kaynak: AA
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