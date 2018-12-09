Samet Aybaba: "Futbol bu, önümüze bakacağız"

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, ilk yarıdaki basit hatalarla geriye düşünce maçı çeviremediklerini söyledi.
Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip gelen Antalyaspor'u kutladı.
Bu maçın kendileri açısından zorlu geçeceğini bilerek sahaya çıktıklarını anlatan Aybaba, Antalyaspor'un Türkiye'de sahada en iyi durmasını bilen takım olduğunu ifade etti.
"Çok iyi pozisyon alıyorlar. Böyle takımlara karşı geriye düşmememiz lazım." diyen Aybaba, şöyle konuştu:
"Oyuna iyi başladık. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Basit hatalarla geriye düşünce kontrol rakibe geçti. İkinci yarıda bir dönüş gerçekleştirmeye çalıştık ama skor gelmeyince oyundan koptuk. Biz geriye düşünce sıkıntı yaşayan bir takımız. Akhisarspor maçında iyi bir dönüş gerçekleştirmiştik. Bunu her zaman yapamayız. Oyuncularım son iki haftadır iyi oynuyor. Oyuncularımızı çok eleştirmemek lazım. Bireysel hatalar yaptık. Futbol bu, önümüze bakacağız."
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