Serbest Güreş Süper Ligi'nde şampiyon ASKİ Spor oldu.

Ligde yarı final ve finalin yanı sıra kümede kalma müsabakaları, Ankara'daki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapıldı.

ASKİ Spor'un güreşçisi olimpiyat şampiyonu Taha Akgül de mindere çıktı.

Yarı finalde ASKİ Spor, Kahramanmaraş Belediyespor'u 8-2, Ankara TEDAŞ Spor da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 7-3 yenerek finale yükseldi.

Taha Akgül'ün yanı sıra olimpiyat madalyalı milli güreşçi Soner Demirtaş'ı da kadrosunda barındıran ASKİ Spor, bir diğer başkent temsilcisi Ankara TEDAŞ Spor'u finalde 7-3 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Ligde üçüncülüğü ise Kahramanmaraş Belediyespor'u 7-3'le geçen İstanbul Büyükşehir Belediyespor elde etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a yenilen Edirne Trakya Birlik, bir alt lige düştü.

Karşılaşmaları, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da izledi.

- "Şampiyon değişmedi"

Milli güreşçi Taha Akgül, yaptığı açıklamada, ASKİ Spor'un kadrosunda önemli güreşçilerin yer aldığına dikkati çekerek, "Milli takımın yüzde 60'ını oluşturuyoruz. ASKİ Spor, B takımıyla bile şampiyon olabilir. C takımı da finali zorlayabilir. O derece kaliteli bir kadromuz var." diye konuştu.

Rekabetin başarıyı getirdiğini söyleyen Taha, şöyle devam etti:

"Her sıklette rekabet edebilecek 3-4 sporcu var. Bunlar da birbirleriyle güreşe güreşe kendilerini geliştiriyorlar. Burada meyvelerini alıyoruz. Finalde TEDAŞ Spor'u yendik. Ben de güreştim. Finalde kaptan olarak son maçı yapmak bana nasip oldu. Bu sene de şampiyon değişmedi. Ankara olarak güreşin Türkiye'deki temsilcisiyiz."

- "Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki madalyalar bizi yanıltmamalı"

Taha, ligde genç sporcuların iyi bir performans gösterdiğini belirterek, "Kardeşlerimiz çok iyi. Sıklet sayısı 10'a çıktı. O yüzden Avrupa ve dünya şampiyonalarında daha fazla madalya alıyoruz. Bunun bizi yanıltmaması lazım. Önemli olan olimpiyat sıkletleri. Olimpiyat sıkletlerinde madalya almamız lazım. Seneye olimpiyatların eleme turnuvaları başlıyor. O yüzden olimpiyat sıkletlerine daha da yoğunlaşmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci kez olimpiyat şampiyonu olmak istediğini vurgulayan Taha, "Hedef, 2020 Tokyo Olimpiyatları. Tamamen oraya yönelik çalışıyorum. İkinci kez olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, 2016 Rio Olimpiyatları'nda kazandığı 8 madalyanın 5'ini milli güreşçilerin elde ettiğinin hatırlatılması üzerine Taha, "2020'de de en fazla madalya alacağımız branşlardan biri güreş olacaktır. Güreş gerçekten Türkiye'de çok sevilen bir spor. Bunun da meyvelerini her zaman alıyor. 2020'de de alacaktır." şeklinde görüş belirtti.