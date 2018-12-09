VakıfBank Dünya Şampiyonu oldu

Voleybol Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank, Brezilya'nın Minas Tenis Clube takımını 3-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2013 ve 2017'de kazanan temsilcimiz VakıfBank, dev kupayı 3. kez müzesine koyma başarısı gösterdi.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde son şampiyon VakıfBank ile Minas karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-14 önde bitiren VakıfBank, Zhu Ting ile Zehra Güneş'in smaç sayılarıyla etkili olduğu birinci seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

VakıfBank, ikinci sette rakip takımın iyi savunmasına karşın ilk teknik molayı 8-7, ikinci teknik molayı 16-13 üstün geçti. Slöetjes ve Robinson'ın blok ve smaç sayılarıyla ön plana çıktığı seti 25-21 üstün bitiren sarı-siyahlı ekip, durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette rakibinin direncini kıran VakıfBank, ilk teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı 16-10 önde tamamladı. Sarı-siyahlı takım, Zhu Ting'in skorer performansıyla damga vurduğu üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak altın madalyaya ulaştı.

Bu sonuçla VakıfBank, turnuvada üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Jiang Liu (Çin), Patricia Rolf (ABD)

Minas: Carneiro, Gattaz, Marques, Guimaraes, Pereira, De Souza (Nicolosi, Cattani, Costa, De Oliveira, Leao)

VakıfBank: Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Zhu Ting, Slöetjes, Zehra Güneş (Gizem Örge)

Setler: 23-25, 21-25, 19-25

Süre: 89 dakika (28, 28, 33)