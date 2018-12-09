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Mehmet Özdilek: "Çok net pozisyonlarımız vardı"
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MEHMET ÖZDİLEK: "ÇOK NET POZİSYONLARIMIZ VARDI"

Mehmet Özdilek: "Çok net pozisyonlarımız vardı"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildikleri maçta önemli gol fırsatlarını değerlendiremediklerini belirtti.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildikleri maçın başlarında önemli gol fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mücadeleyi kaybettikleri için üzüntülü olduklarını kaydetti.

Maç öncesi iyi bir takıma karşı oynayacaklarını bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını ifade eden Özdilek, şöyle konuştu:

"Oyunun başlangıcında çok net pozisyonlarımız vardı, işi bitirebilirdik, rakibin fişini de çekebilirdik ama değerlendiremedik. İlk yarı biraz daha dengeli oyunla rakibe pozisyon vermeden oynamaya çalıştık ve başarılı olduk. İlk yarıya bir sıfır önde gitmek önemliydi ancak ikinci yarı her anlamda oyundan uzaktık. 1-1'lik skordan sonra bakıldığı zaman maçın ikinci yarısıyla müsabakayı çok hak ettiğimizi söyleyemem."

Özdilek, iç sahada kaybettikleri için derin üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Üretkenliğimizde sıkıntı yok, bitiriciliğimizde sıkıntı var. Önümüzde maçlar var, mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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