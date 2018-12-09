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Beşiktaş-Malmö biletleri satışa çıkıyor
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BEŞİKTAŞ-MALMÖ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Beşiktaş-Malmö biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son haftasında 13 Aralık Perşembe günü sahasında İsveç'in Malmö ekibiyle yapacağı maçın biletleri 10 Aralık Pazartesi günü satışa sunulacak.

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Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son haftasında 13 Aralık Perşembe günü sahasında İsveç'in Malmö ekibiyle yapacağı maçın biletleri 10 Aralık Pazartesi günü satışa sunulacak.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin pazartesi günü satışa çıkarılacağı belirtildi.

Müsabakanın bilet fiyatları 110 ile bin lira arasında değişiyor.

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