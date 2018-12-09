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Erol Bulut: "İlk 20 dakika biraz zorlandık"
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EROL BULUT: "İLK 20 DAKİKA BİRAZ ZORLANDIK"

Erol Bulut: "İlk 20 dakika biraz zorlandık"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

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Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sahasında baskılı oynadığını bildiklerini aktaran Bulut, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un arkasında müthiş taraftarı vardı. İlk 20 dakika biraz zorlandık, sonra oyunu dengeledik ancak basit bir penaltıyla geriye düştük. İkinci yarı gol atmamız gerekiyordu ve ikinci yarıda baskılı oynadık, iyi işler yaptık. Bir kaç değişiklik yaptık ve oyunu berabere getirdiğimizde, oyun lehimize dönmeye başladı ve maçı iki farkla aldık. İlk yarı geri düştüğümüz maçı ikinci yarı aldık, oyuncularımızı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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