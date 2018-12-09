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Sözeri: "Futbolun bütün güzellikleri vardı, sadece gol yoktu"
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SÖZERİ: "FUTBOLUN BÜTÜN GÜZELLİKLERİ VARDI, SADECE GOL YOKTU"

Sözeri: "Futbolun bütün güzellikleri vardı, sadece gol yoktu"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, futbolun bütün güzelliklerinin hem sahada hem tribünde görüldüğünü belirtti. 

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, futbolun bütün güzelliklerinin hem sahada hem tribünde görüldüğünü belirtti. 

Denizli'de özlemle beklenen sahnelerin yaşandığını kaydeden Sözeri, Denizlispor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Hakikaten Denizlispor taraftarlarının ve bizim taraftarlarımızın, takımları beraber çağırmaları... Birisi lider, birisi ardından ikinci. Böyle bir rekabette bu ambiyans, bu fotoğraf, Türkiye'ye bence örnek olmalı. Hem Denizlispor taraftarlarına hem kendi taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Adına yakışır bir tribün gösterisi vardı, adına yakışır bir müsabaka vardı. Futbolun bütün güzellikleri vardı, sadece gol yoktu. Biz ilk yarıda lider gibi oynadık, şampiyonluğa oynar bir takım hüviyetindeydik. 4-5 tane net pozisyonumuz var. İlk yarı maçı koparabilecek pozisyonlar bulduk, maalesef değerlendiremedik. Belki de sezonun en iyi futbollarından birisini ilk yarıda oynadık. İkinci yarıda da aslında kötü başlamadık ama biraz dengeli gitti. Yağmur saha şartlarını ağırlaştırınca biraz daha dengeli oynamaya çalıştık." 
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Mali
9 Aralık 201821:51
Balkes ve İstanbul deplasmanlarına göre çok daha iyi bi takımımız vardı ama maalesef hep yazdığımız gibi gol yollarında ciddi sıkıntılarımız var. Hocam,değişiklikleri yapmakda biraz geç kaldın sanki. Devre araaı 1 değil,2 forvet alınsın. Deniz Yılmaz 86 dakika sahada kalarak resmen rakibe yaradı. Nobre ve Matei geç girdi. Matei,Messi değil ama Deniz Yılmaz da ne görüyorsunuz ? Nadir bütün topları ezdi. Transfer olmazsa battık
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